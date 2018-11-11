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TÜYAP KİTAP FUARINDA HAFTASONU YOĞUNLUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

  BU yıl 37'incisi yapılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle, İstanbullular Beylikdüzü'ne akın etti.  Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne geldi.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)
BU yıl 37'incisi yapılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle, İstanbullular Beylikdüzü'ne akın etti.
Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne geldi. İçeride kitap stantlarını gezen vatandaşlar, güçlükle ilerleyebildi. Fuar alanına çıkan yollarda araç yoğunluğu yaşandı. Bu sırada fuarın çevresinde bulunan otoparklar dolma noktasına geldi.

Görüntü dökümü
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-Havadan otoparktaki yoğunluk
-Havadan insanların yürümeleri
-Havadan metrobüs durağındaki yoğunluk
-Havadan D100'den görüntü
-Fuar içindeki yoğunluk
-Fuar kapısındaki yoğunluk
-Metrobüs durağındaki yoğunluk

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