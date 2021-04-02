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  4. Tüyler ürperten davetsiz misafir! 2 metrelik yılan banyo giderinden çıktı

Tüyler ürperten davetsiz misafir! 2 metrelik yılan banyo giderinden çıktı

02.04.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Queensland eyaletinde banyo giderinde sıkışıp kalan 2 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı. Ev sahibi çift, banyo giderinde yılanla karşılaştıkları anı, 'dehşete düştük, yılanla göz göze geldik' diye anlatıyor.

Tüyler ürperten davetsiz misafir! 2 metrelik yılan banyo giderinden çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentindeki bir evin davetsiz misafiri tüyler ürpertti.

Banyolarının su basması sonucu banyo giderindeki deliğe bakıp korkuyla sıçrayan adam, hemen yılan avcısı olarak bilinen Bryce Lockett'i arayarak yardım istedi.

''GÖZ GÖZE GELDİK''

Çift o anları şöyle anlattı: ''Banyodaki su bir türlü giderden gitmiyor, su basıyordu. Sorunu anlamak için hemen banyo giderine yöneldim ama bana bakan bir çift gözle karşılaştım. Hemen eşimi çağırdım. Anlamak için gidere daha yakından baktık. Dehşetle birbirimize baktık. Yılanla göz göze geldiğimiz anı unutmak kolay olmayacak.''

YARIM SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Dev sürüngeni kanalizasyondan çıkarmak Bryce'ın otuz dakikasını aldı ve onu daha sonra çalılık bir araziye bıraktı.

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