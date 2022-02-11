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  4. Tüyler ürperten görüntü! Fark etmediği yaşlı kadının üzerinden defalarca aracıyla geçti

Tüyler ürperten görüntü! Fark etmediği yaşlı kadının üzerinden defalarca aracıyla geçti

11.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da yaşanan bir kazada kameralara yansıyan görüntü adeta tüyler ürpertti. Dikkatsiz bir sürücü, geri geri gelirken fark etmediği yaşlı kadına çarpacak aracın altına altı. Defalarca üzerinden geçtiği kadına geç de olsa fark eden adam, daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kadının yanına giderek durumuna baktı.

Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarptı. Korkunç onlar ise bu saniyeden sonra yaşandı. Yaptığı şeyi fark etmeyen adam, yaşlı kadının üzerinden birkaç defa geçerek yaralanmasına neden oldu.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı. Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

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Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya
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