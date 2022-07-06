HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tüyler ürperten görüntü! Kaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdi

Tüyler ürperten görüntü! Kaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdi

06.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dolaşan bir video tüyler ürpertti. Hindistan'da yaşandığı tahmin edilen olayda uyuyan bir kaplan, yanından geçen köpeği fark ederek bir anda uyandı. Kaplanın uyanmasının ardından saldırı pozisyonuna geçen ve hamle köpek, kaplanın karşı saldırısıyla anında can verdi.

Sosyal medyada yer alan ve bir kaplanın köpeği öldürdüğünü gösteren video tüyler ürpertti. Hindistan'ın Racastan eyaletinde çekildiği öne sürülen videoda bir kaplanın uyuduğu görülüyor. Uyuyan kaplan, yanından geçen köpeği fark ederek aniden uyanıyor. Kaplanın uyandığını gören köpek ise saldırı pozisyonuna geçiyor ve ısırmaya çalışıyor ancak kaplan, köpeğin boğazını ısırarak saniyeler içinde öldürüyor.

Öte yandan videodaki seslerden, etrafta insanlar olduğu ve kan donduran o anları videoya aldığı ve fotoğraf çektiği duyuluyor. Yine videonun bir yerinde arazi aracı olduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları yaşananlara büyük tepki gösterdi.

tyktulş

trjytk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada hızla yayıldı! ABD'de gökten hamsi yağıyorSosyal medyada hızla yayıldı! ABD'de gökten hamsi yağıyor
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladıTürk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadıDodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaplan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.