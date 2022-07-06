Tüyler ürperten görüntü! Kaplana saldıran köpeğin feci sonu... Saniyeler içinde can verdi

Sosyal medyada yer alan ve bir kaplanın köpeği öldürdüğünü gösteren video tüyler ürpertti. Hindistan'ın Racastan eyaletinde çekildiği öne sürülen videoda bir kaplanın uyuduğu görülüyor. Uyuyan kaplan, yanından geçen köpeği fark ederek aniden uyanıyor. Kaplanın uyandığını gören köpek ise saldırı pozisyonuna geçiyor ve ısırmaya çalışıyor ancak kaplan, köpeğin boğazını ısırarak saniyeler içinde öldürüyor.

Öte yandan videodaki seslerden, etrafta insanlar olduğu ve kan donduran o anları videoya aldığı ve fotoğraf çektiği duyuluyor. Yine videonun bir yerinde arazi aracı olduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları yaşananlara büyük tepki gösterdi.





