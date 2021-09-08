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  4. Tüyler ürperten görüntü! Masada bulunan sandalye bir anda hareket etmeye başladı

Tüyler ürperten görüntü! Masada bulunan sandalye bir anda hareket etmeye başladı

08.09.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ın dört ana bölgesinden biri olan Galler'in başkenti Cardiff'te tüyler ürperten bir olay yaşandı. Ancak bar müdürü olarak çalışan kadın, oturduğu masadaki sandalyenin ve önünde asılı duran tabelanın hareket ettiğini görünce çok da şaşırmadı. Çünkü bu durum söz konusu mekanda sıklıkla yaşanıyor.

Sekiz yıldır Cardiff'teki The Lansdowne adlı bir barda müdürlük yapan 33 yaşındaki Hayley Budd, kendi kendine hareket eden bir sandalye ve tabela gördüğünde oturduğu masada hesap işleriyle uğraşıyordu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sandaliyenin masaya yaklaştığı görülüyor. Budd, söz konusu durumu endişelenecek bir durum yok diye açıklarken, "Endişe yaratacak hiçbir şey yapmıyor sadece kendini göstermek istiyor'' dedi.

''MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI YOK''

Bar müdürü açıklamasına şöyle devam etti: Sandalyeye değil, telefonuma bakıyordum ama gözümün ucuyla gördüm. bu yüzden bir müşteriye bir şey görüp görmediğini sordum ve onlar da sesi duyduğunu söyledi. Mantıklı bir açıklama bulamıyorum. İşimi bırakıp oradan kaçacak kadar korkmadım. Daha sonra yazı tahtası sallanmaya başladı.

ÜST KATTA YAŞAYANLAR ŞİKAYETE GELİYOR

Müdavimler arasında bir kadının bara musallat olduğu hakkında uzun süredir devam eden bir söylenti var ve barın üstündeki dairelerde yaşayan insanlar yukarıda garip şeyler olduğunu söylüyorlar.

Barı kapattığımda ve hiç müşteri olmadığında, evrak işleri yapmak veya bir fıçıyı değiştirmek için kilere gidiyorum ve üst katta mobilyalar hareket ediyormuş gibi geliyor ama yukarı çıktığımda her şey bıraktığım gibi duruyor. Ben buna alıştım ama personelim korkuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
BEN HAYALETLERE İNANMIYORUM ÇÜNKÜ HEPSİ YALANCI .
böyle olaylara inanmayın !!! cin peri vs inanmayın !!!
nasıl mantıklı bir açıklaması olmaz ya...besbelli cinler sahiplenmes normal bir durum...

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