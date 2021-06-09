HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tüyler ürperten gösteri! Otopsinin nasıl yapıldığı gösterilecek

Tüyler ürperten gösteri! Otopsinin nasıl yapıldığı gösterilecek

09.06.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngilizler, çığır açan yeni bir etkinliğin parçası olarak canlı bir otopsi izleme şansına sahip olacaklar. Dünyanın ilk yarı sentetik insan kadavrası, izleyicilere anatomi, fizyoloji ve patoloji ile ilgili her şeyi öğretmek için kullanılacak; öldükten sonra otopsi nasıl yapılıyor bunu canlı olarak izleyecekler.

Tüyler ürperten gösteri! Otopsinin nasıl yapıldığı gösterilecek

Bu yaz İngiltere'ye canlı bir otopsi turu geliyor. Bu deneyim ülkenin birçok şehrinde izlenebilecek. Katılan kişiler otopsi sırasında neler yapılıyor, kişinin ölüm nedeni nasıl belirleniyor gibi durumları öğrenme şansına sahip olacaklar.

Bundan önce tıp öğrencilerinin şahit olduğu eğitim, halkı da bilinçlendirmek adına yapılacak. Anatomist Samuel Piri, süreç boyunca klinik ekibin neler yaptığına dair izleyicilere rehberlik edecek ve konukların karmaşık insan anatomisine bir göz atmasını sağlayacak.

Screenshot_10

Dünyanın tek yarı sentetik insan kadavrası üzerinde yapılacak olan 'Ölüm Sonrası' adı verilen ilginç deneyimde, bir kişinin nasıl öldüğünü doğrulamak için neyin araştırılması gerektiğine, baş ve boyun, karın ve göğsün diseksiyon ve muayenesine bakıldığı ve sonunda ölümün nasıl gerçekleştiğine dair bir sonuca varıldığı gösterilecek.

''ÖLÜM SONRASI SÜRECE GÖTÜRECEĞİZ''

Samuel Piri, "Son teknoloji kadavramızı kullanarak sizi tam anlamıyla ölüm sonrası sürecin bağırsaklarına götüreceğiz, burada gerçek örneklerle el ele alma, gerçek teknik inceleme yapma ve hatta nedenini belirleme şansına sahip olacaksınız. Bir kişinin nasıl, ne zaman ve neden öldüğünü öğrenmek için otopsi yapılır. Ayrıca patologlar bu sayede hastalığın nasıl yayıldığını daha iyi anlar'' şeklinde konuşuyor.

Korkunç etkinlik, 26 Eylül 2021'de Liverpool'da izlenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kızının kılığına girip derslere katıldı: Bakın neden yaptım?Kızının kılığına girip derslere katıldı: Bakın neden yaptım?
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Kan donduran olay! Bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürmüş

Kan donduran olay! Bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürmüş

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Macron'dan tokatlı saldırı sonrası ilk açıklama

Macron'dan tokatlı saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.