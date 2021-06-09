Tüyler ürperten gösteri! Otopsinin nasıl yapıldığı gösterilecek

Bu yaz İngiltere'ye canlı bir otopsi turu geliyor. Bu deneyim ülkenin birçok şehrinde izlenebilecek. Katılan kişiler otopsi sırasında neler yapılıyor, kişinin ölüm nedeni nasıl belirleniyor gibi durumları öğrenme şansına sahip olacaklar.

Bundan önce tıp öğrencilerinin şahit olduğu eğitim, halkı da bilinçlendirmek adına yapılacak. Anatomist Samuel Piri, süreç boyunca klinik ekibin neler yaptığına dair izleyicilere rehberlik edecek ve konukların karmaşık insan anatomisine bir göz atmasını sağlayacak.

Dünyanın tek yarı sentetik insan kadavrası üzerinde yapılacak olan 'Ölüm Sonrası' adı verilen ilginç deneyimde, bir kişinin nasıl öldüğünü doğrulamak için neyin araştırılması gerektiğine, baş ve boyun, karın ve göğsün diseksiyon ve muayenesine bakıldığı ve sonunda ölümün nasıl gerçekleştiğine dair bir sonuca varıldığı gösterilecek.

''ÖLÜM SONRASI SÜRECE GÖTÜRECEĞİZ''

Samuel Piri, "Son teknoloji kadavramızı kullanarak sizi tam anlamıyla ölüm sonrası sürecin bağırsaklarına götüreceğiz, burada gerçek örneklerle el ele alma, gerçek teknik inceleme yapma ve hatta nedenini belirleme şansına sahip olacaksınız. Bir kişinin nasıl, ne zaman ve neden öldüğünü öğrenmek için otopsi yapılır. Ayrıca patologlar bu sayede hastalığın nasıl yayıldığını daha iyi anlar'' şeklinde konuşuyor.

Korkunç etkinlik, 26 Eylül 2021'de Liverpool'da izlenebilecek.



