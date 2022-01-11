Akılalmaz anlar! Yenidoğan bebeği çöp gibi savurup attı

Bir kadının yeni doğan bebeğini terk ettiği anı güvenlik kamerası yakaladı. 18 yaşındaki Alexis Avila adındaki kadının arabayla çöp konteynerine yanaştığı, bebeği bir çöp torbasına koyduğu çöp kutusuna attığı görülüyor.

ÇÖP KUTUSUNDAKİ AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan dehşet verici görüntülerden altı saat sonra bebeğin ağlama seslerini duyan üç kişinin çöp kutusuna uzanarak baktığı ve bebeği çıkarttıları da yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bebek hastanede tedavi altına alınırken durumunun stabil olduğu kaydedildi. Anne ise suçunu itiraf ederek cinayete teşebbüsten tutuklandı.

''GECELERİ UYUYAMIYORUM''

Öte yandan bebeği çöp kutusundan çıkaran kişi verdiği demeçte anneye tepki göstererek, ''Bunu gördğümde şoka girdim. Her gece bu bebeğin çöp kutusuna atıldığını düşünmekten uyuyamıyorum. Üzgünüm ama bu nasıl şey? Bu kötülük'' şeklinde konuştu.



