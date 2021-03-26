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Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı

26.03.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut geliştirici Ryan Crowley ağırlık kaldırma işini abartınca kabusu yaşadı. Ünlü vücut geliştirici Larry Wheels ile çalışan Crowley, 180 kilogramın üzerinde olduğu tahmin edilen ağırlık nedeniyle göğüs kaslarının yırtılıp, fırlamasına neden oldu.

Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı

23 yaşındaki vücut geliştirmeci Ryan Crowley, dayanabileceğinden daha fazla ağırlık taşımaya çalışırken tüyler ürpertici anların da yaşanmasına neden oldu.

AĞIRLIK 180 KİLOGRAM ÜZERİNDE

180 kilogramın üzerinde olduğu tahmin edilen ağırlığı kaldırmaya çalışan Ryan, korkunç pektoral kas (göğüs kası) yırtılması yaşadı. Birkaç saniye içinde Crowley'in göğüs kasları yerinden fırladı ve acı içinde banktan atladı.

Bu yaralanma sonucu Dubai'de ameliyat edilen Crowley’in sağlık durumu iyi ancak kısa sürede tekrar spor salonuna dönmeyi düşünüyor.

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BİR SAAT SÜRMESİ BEKLENEN AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Crowley, ‘’Bunun olduğuna inanamıyorum göğüs kaslarım resmen kemiğimden koptu. Ameliyat sadece 1 saat olacaktı ama maalesef 4 saat sürdü. Tendonların kemiğe bağlanma yerlerinden ayrılıp kopması nedeniyle yeniden bir yapılandırma söz konusuydu. Tendonu kemikten sonra kası da tendondan kopardım. Dr. ayrıca, kemiklerim çok yoğun olduğu için tendonu takarken bazı sorunlar yaşadı, kemiklerim tendonu yeniden takmak için kullanılan aletleri kırdı. Ancak şimdilerde iyileşiyorum destekleriniz için teşekkür ederim’’ diyor ve ekliyor: Şu anda hala çok ağrım var, tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş, Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var iltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim.’’

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AMELİYAT İÇİN PARA TOPLANDI

Öte yandan Larry’nin ameliyatı da oldukça masraflıydı. 23 yaşındaki genç adamın ameliyat olabilmesi için 25 bin dolara ihtiyaç vardı. Bir yardım sayfası oluşturuldu ve istenen miktar kısa süre içinde toplandı.

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