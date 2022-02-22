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  4. Tüyler ürperten not! Avcılar'da bir apartman uyku uyuyamıyor

Tüyler ürperten not! Avcılar'da bir apartman uyku uyuyamıyor

22.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da meydana gelen akılalmaz olayda komşularının su sayaçları ve paspaslarını ateşe veren kişi, apartmandaki kişileri uyku uyuyamaz hale getirdi. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürerken söz konusu kişi bir de duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazısını not düştü.

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü. Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi.

UYKU UYUYAMAZ HALE GELDİLER

İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü. İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

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(DHA)

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Avcılar
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