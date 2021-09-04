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  4. Tüyler ürperten olay! Göğsüne saplanan zıpkın, hastanede çıkarıldı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne saplanan zıpkın, hastanede çıkarıldı

04.09.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de Oğuzhan Sonügür’ün (33) göğsüne kazayla zıpkın, kaldırıldığı hastanede ameliyatla çıkarıldı.

Tüyler ürperten olay! Göğsüne saplanan zıpkın, hastanede çıkarıldı

Karaburun'da hobi amaçlı balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür, kazayla elindeki zıpkını göğsüne sapladı. Arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkartılan Sonugür, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini saptadı. DEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nde ameliyata edilen Oğuzhan Sonugür, ardından yoğun bakım servisine alındı.

GÖĞÜS KAFESİNDEN KALBİNE DOĞRU SAPLANMIŞ

Hastayı ameliyat eden ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, "Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için, hastanın DEÜ Tıp Fakültesi'ne gelmesinin kendisi açısında bir şans olduğunu söyleyebiliriz. Tam teşekkülü hastanemizde, vakit kaybı olmadan zamana karşı yarışarak, multi sistemle müdahale ederek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız, bu zorlu ameliyatı başarı tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık" diye konuştu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, "Sağlık alanında yetiştirdiğimiz donanımlı bilim insanlarımız ülkemize, bölgemize, İzmir'imize, tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Acil serviste hastaya müdahale eden ve ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sonugür’ün babası Rıdvan Sonugür ise hastayı ameliyat eden doktorlara teşekkür ederek "112 Acil Servisi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nin çabalarıyla oğlum kurtuldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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(DHA)

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