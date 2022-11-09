Tüyler ürperten olay sabah saatlerinde yaşanmıştı! Küçücük bebeği poşetle pencereden attılar... O sorunun yanıtı araştırılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana gelmişti. 5 katlı bir binanın girişinde dün sabah saatlerinde siyah poşet içinde bebek cesedi görülmüştü. Cesedi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermişti. Yapılan ihbar doğrultusunda bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine geldiğinde yeni doğmuş kız bebek cesediyle karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti. Dehşete düşüren olayda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli adliye sevk edilirken şimdi ekipler o sorunun yanıtını araştırıyor. Bebek pencereden atılırken canlı mıydı? İşte korkunç olayla ilgili tüm detaylar...

ÜST KATLARDAN ATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemede bebeğin apartmanın 5’inci katındaki 6 numaralı dairenin banyo penceresinden atıldığı belirlendi. Ekipler, dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan tespit etti. Evde yaşayan Gürcistan uyruklu N.S., annesi İ.S. ve babası B.S. gözaltına alındı. Yapılan incelemede bebeğin annesinin N.S. olduğu saptandı.

BEBEK PENCEREDEN ATILIRKEN CANLI MIYDI?

Jandarmadaki ifade işlemlerinde konuşmadıkları öğrenilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)