Tüyler ürperten 'Şeyhin oğlu' iddiası! Biri 5 diğeri 6 yaşında... 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek istismarda bulundu

Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı bir vakfın sahibinin kızı H.K.G.'nin yaşadıklarının ağırlığını konuşmaya devam ederken bir istismar olayı daha ortaya çıktı. 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarla ilgili tüm detaylar gündemi derinden sarsarken bu defa yaşanan olayın bir tarikatın Gaziantep'teki uzantısında yaşandığı ifade edildi. Üç çocuğa cinsel taciz iddiasında çocukların 5,6 ve 17 yaşlarında olduğu da ifade edildi. İşte mide bulandıran olayın ayrıntıları...

PEŞ PEŞE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR

İddiaya göre bir tarikatın Gaziantep'teki uzantısında yine bir istismar olayı yaşandı! Nurdağı'nda gerçekleşen olay, 2015 senesinde fail C.K.'nın 17 yaşındaki kıza istismarda bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre C.K. başka bir misafirlikte de beş yaşındaki çocuğa tacizde bulundu.

"BALIKLARA EKMEK VERMEYE GİDELİM" DİYEREK...

5, 6 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğa cinsel taciz iddiası! C.K'nin oğlunun da 'Balıklara ekmek vermeye gidelim' diyerek daha çocuk olan kuzenine tecavüz ettiği ileri sürüldü. Okulda rahatsızlanan talihsiz kızın istismara uğradığını psikolog ortaya çıkardı. Savcı soruşturmayı tamamladı, iyi halden indirim yapıldı.

16'ŞAR YIL HAPİS CEZASI ALDILAR! İYİ HAL İNDİRİMİ TEPKİ ÇEKTİ...

Gaziantep'te gerçekleşen vahim olay sonrasında hem baba hem de oğlu tutuklandı! Hala cezaevinde bulunan baba oğula 16'şar yıl hapis cezası verildi. Gazeteci Murat Ağırel'in Halk Tv ekranlarında gündeme taşıdığı iddialar olay yarattı.

KADİR İSTEKLİ VE 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR OLAYI TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI

Türkiye kısa bir süre önce ortaya çıkan H.K.G.'nin henüz 6 yaşındayken yaşamaya başladığı cinsel istismar olayıyla sarsılmıştı. H.K.G.'nin suç duyurusuyla hazırlanan iddianamede H.K.G.'nin, cinsel istismarına uğradığı Kadir İstekli'yle olan ses kayıtlarına da yer verilmiş ve ses kayıtlarındaki "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni" gibi ifadeler dehşete düşürmüştü.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in de H.K.G.'yi zorla evlendirdiği belirtilirken olayın ortaya çıkmasının ardından Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talep edilmiş, davanın görülmesi ise 22 Mayıs’tan 30 Ocak’a alınmıştı.