Tüyler ürpetti! Solucan gibiler: Vücutta gezinecek, hastalıkları iyileştirecekler

Robotik teknoloji konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diğer teknolojik gelişmelerle birlikte robotik teknoloji alanında büyük atılımlar yapıldı. Şimdi ise ABD'den çok dikkat çekici bir haber geldi. Habere göre, solucan benzeri robotlar geliştirildi. Bu robotların ise hastalıkları tedavi etmek gibi önemli görevlerinin olabileceği söyleniyor. İşte detaylar...

VÜCUTTA GEZİNEBİLECEKLER! HAPLARIN YERİNİ ALABİLİR

İlk olarak Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bilim insanlarının oluşturduğu, ısıyla çalışan bu robotlar, hastalıkları tedavi etmek amacıyla vücutta dolaşabilecek. Robotların ise 3D baskıyla jelatinden yapıldığı söylendi.

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Bu solucan benzeri robotların, vücutta gezinebilecek, hastalığın kaynağını hedef alabilecek ve hapların yerini alabilecek şekilde tasarlandığı söyleniyor. Bu akıllı cihazın, yan etkilere neden olabilen hapların veya intravenöz (damar içi) enjeksiyonların aksine, vücudun içi için güvenli olduğu aktarılıyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Profesör David Gracias,"Çok basit görünüyor, ancak bu piller olmadan, kablolar olmadan, herhangi bir harici güç kaynağı olmadan hareket eden bir nesne. Çalışmamız, jellerin şekil, boyut ve desenlerinin manipülasyonunun, hareket için bir tür zekayı somutlaştırmak adına morfolojiyi nasıl ayarlayabildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

BİR TÜMÖRE, KAN PIHTISINA VEYA ENFEKSİYONA DOĞRUDAN İLAÇ TAŞIMA İMKANI

Robotların bir tümöre, kan pıhtısına veya enfeksiyona doğrudan ilaç taşıma imkanı sunduğu da belirtiliyor.

Araştırma ekibinin, bu jelatinimsi malzemenin robotları düz yüzeylerde ileri ve geri hareket ettirmek için stratejik olarak manipüle edilebileceğini gösterdiği ifade ediliyor. Ayrıca robotların dalgalı, dalga benzeri bir hareketle belirli yönlerde ilerleyebilecekleri de söyleniyor.

"UCUZ VE SERİ ÜRETİMİ KOLAY"

Robotların ucuz ve seri üretimlerinin kolay olması da başka bir avantaj olarak gösteriliyor.

Öte yandan robotların biyomedikal teşhis ve tedaviler için minimal invaziv cihazlar olarak hizmet edebileceklerine ve doktorların hastaları muayene etme şeklini değiştirebileceklerine inanılıyor.

