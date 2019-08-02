HABER

Tüyleri diken diken eden müze

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 23:24 | Son Güncelleme

Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor.Amasya Arkeoloji Müzesi’nde, 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Amasya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 23 bin tarihi eser arasında 800 yıllık Müslüman mumyalar büyük ilgi görüyor.
Amasya Arkeoloji Müzesi’nde, 4 çocuk, 4 yetişkinden oluşan toplam 8 Müslüman mumya, müzenin en çok ziyaret edilen tarihi eserleri arasında yer alıyor. İşbuğa Nuyin ve Cumudar mumyalarının Selçuklu dönemine ait (1237-1247) Cumudar Türbesi olarak bilinen kümbetten çıkarıldığı, diğer mumyaların ise İlhanlılar’ın Anadolu’daki siyasi egemenlikleri zamanında Amasya Valiliği yapmış İzzettin Mehmet Pervane beye, erkek ve kız çocuklarına ve cariyelerinden birine ait olduğu belirtildi.

“Mumyaların dünyada eşi ve benzeri yok”
Müzedeki eserlerin tarihini anlatan Müze Müdürü Celal Özdemir, “Amasya Müzesi’nde teşhir edilen mumyalar, yaklaşık 800 yıllık ve dünyada bir eşi benzeri olmayan Müslüman mumyaları. Bu yüzden de çok ilgi çekiyor. Vatandaşlar genelde diyor ki ’Müslümanlıkta mumyalama olur mu?’ Bunu da öğrenmiş oluyorlar. Herkesi bu mumyaları görmeye davet ediyorum” dedi.
Müzeyi ziyaret eden İsmail Özan isimli vatandaş, “Daha önce böyle bir yerden hiç haberim yoktu. Açıkçası Müslüman dünyasında mumyanın olduğu hakkında da bir fikrim yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Oldukça da iyi korunmuş ki böyle tarihi figürlerin bu şekilde önümüzde yatıyor olması garip bir his" diye konuştu.
Asiye Güreşen adlı vatandaş ise, “İlk defa geldim, Amasya’ya da ilk defa geldim. Müzeyi gezmeye karar verdik ama en çok ilgimi çeken şu mumyalar. Böyle bir şey görmemiştim. Derileri dahi duruyor. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor” şeklinde konuştu.
Amasya Müze Müdürlüğünde mumyaların dışında 23 bin sergilenen tarihi eser bulunuyor. Müze, ziyaretçilerden de oldukça yoğun ilgi görüyor. 2019’un ilk 6 ayında Amasya Arkeoloji Müzesi’ni 55 bin kişi ziyaret etti.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Velilerden adrese dayalı geçiş hakkının 11 ve 12. sınıflara da verilmesi talebiVelilerden adrese dayalı geçiş hakkının 11 ve 12. sınıflara da verilmesi talebi
Bakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklamaBakanlık'tan, Fethiye Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.