HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tüylerinizi diken diken edecek! Tuhaf buluş yakında gerçek olabilir

Tüylerinizi diken diken edecek! Tuhaf buluş yakında gerçek olabilir

05.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, dokunuşu ve dokunuşun geldiği yönü tam olarak algılayabilen, minik tüy veya kıllar içeren yeni bir elektronik cilt (e-cilt) türü geliştirdi. Bilim kurgu filminden gelen bir konsept gibi görünse de bu tuhaf buluş yakında gerçek hayatta olabilir.

Tüylerinizi diken diken edecek! Tuhaf buluş yakında gerçek olabilir

Bilim kurgu filmlerinde robotlar olmazsa olmaz. Hatta bazı filmlerin hikayesi tamamen robotlar üzerine kurulu. Bunların arasında robotların kıllı veya tüylü kollara kadar insanlarla aynı görünüşe sahip olduğu filmler de mevcut. Kıllı kolları olan bir robot fikri gerçekte ise çok da uzağımızda değil.

ELEKTRONİK CİLT GELİŞTİRİLDİ

Bilim insanları, entegre yapay kıllara sahip elektronik cilt (e-cilt) geliştirerek, ileriye dönük büyük bir adım attı. Yapay kıllar 'doğal dokunuşa' izin veriyor ve dokunuşun geldiği yönün yanı sıra pürüzlü ve pürüzsüz gibi farklı duyumları algılamaya izin veriyor. Tuhaf buluşun yakında gerçek olabileceği düşünülüyor.

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, elektronik derinin gelecekte insanlar için deri değiştirme ve insansı robotlar için yapay deri de dahil olmak üzere bir dizi kullanım alanına sahip olabileceğini söylüyorlar.

Daha önce elektronik cilt sistemleri geliştirilmiş olsa da, bunlar doğal dokunuşu algılama yeteneğinden yoksundu. Araştırma ekibi ise bu soruna karşı koymak için entegre yapay kıllara sahip bir e-cilt geliştirmeye başladı.

e-skin

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı: Sekiz dünya şampiyonunu alt ettiBuna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı: Sekiz dünya şampiyonunu alt etti

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, manyetik alanlardaki değişiklikleri kesin olarak belirleyebilen bir anizotropik manyetodirenç (AMR) sensör sistemi kullanıyor. AMR sensörleri şu anda otomobillerde hareketli bileşenlerin konumunu ve açısını belirlemek için hız sensörleri olarak kullanılıyor.

Araştırmacıların "mikro origami süreci" kullandığı kaydedilirken, bunun da daha fazla sensörün küçük bir alana sıkıştırılmasına izin verdiği aktarılıyor.

3D mikro-origami yapısı daha sonra her bir AMR sensörünün bir mikro elektronik devre tarafından okunabildiği tek bir aktif matrise entegre edilmiş.

Ekip şimdi manyetik olarak köklenmiş ince tüylere sahip sensör sistemini elastomerik bir malzemeden yapılmış e-cilt içine entegre etmeyi başardı. Tüylere dokunulduğunda, alttaki sensörler hareketi ve tam olarak geldiği yönü kaydedilebiliyor.

GELECEKTE ÖNEMLİ NOKTALARDA KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, e-derinin gelecekte bir dizi önemli kullanım alanına sahip olabileceği inancında. Örneğin, insanlarda bir deri değişimi için veya vücuda tıbbi sensörler geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, insanlarla etkileşimleri algılayabilen daha gerçekçi insansı robotlara izin verebilir. Tıpkı bahsettiğimiz filmlerde olduğu gibi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Renk seçenekleri sızdı!Renk seçenekleri sızdı!
Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyorHer 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor
Bayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep olduBayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Erdoğan "Geri dönecekler" demişti! Projenin detayları belli oldu

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.