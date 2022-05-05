Tüylerinizi diken diken edecek! Tuhaf buluş yakında gerçek olabilir

Bilim kurgu filmlerinde robotlar olmazsa olmaz. Hatta bazı filmlerin hikayesi tamamen robotlar üzerine kurulu. Bunların arasında robotların kıllı veya tüylü kollara kadar insanlarla aynı görünüşe sahip olduğu filmler de mevcut. Kıllı kolları olan bir robot fikri gerçekte ise çok da uzağımızda değil.

ELEKTRONİK CİLT GELİŞTİRİLDİ

Bilim insanları, entegre yapay kıllara sahip elektronik cilt (e-cilt) geliştirerek, ileriye dönük büyük bir adım attı. Yapay kıllar 'doğal dokunuşa' izin veriyor ve dokunuşun geldiği yönün yanı sıra pürüzlü ve pürüzsüz gibi farklı duyumları algılamaya izin veriyor. Tuhaf buluşun yakında gerçek olabileceği düşünülüyor.

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, elektronik derinin gelecekte insanlar için deri değiştirme ve insansı robotlar için yapay deri de dahil olmak üzere bir dizi kullanım alanına sahip olabileceğini söylüyorlar.

Daha önce elektronik cilt sistemleri geliştirilmiş olsa da, bunlar doğal dokunuşu algılama yeteneğinden yoksundu. Araştırma ekibi ise bu soruna karşı koymak için entegre yapay kıllara sahip bir e-cilt geliştirmeye başladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, manyetik alanlardaki değişiklikleri kesin olarak belirleyebilen bir anizotropik manyetodirenç (AMR) sensör sistemi kullanıyor. AMR sensörleri şu anda otomobillerde hareketli bileşenlerin konumunu ve açısını belirlemek için hız sensörleri olarak kullanılıyor.

Araştırmacıların "mikro origami süreci" kullandığı kaydedilirken, bunun da daha fazla sensörün küçük bir alana sıkıştırılmasına izin verdiği aktarılıyor.

3D mikro-origami yapısı daha sonra her bir AMR sensörünün bir mikro elektronik devre tarafından okunabildiği tek bir aktif matrise entegre edilmiş.

Ekip şimdi manyetik olarak köklenmiş ince tüylere sahip sensör sistemini elastomerik bir malzemeden yapılmış e-cilt içine entegre etmeyi başardı. Tüylere dokunulduğunda, alttaki sensörler hareketi ve tam olarak geldiği yönü kaydedilebiliyor.

GELECEKTE ÖNEMLİ NOKTALARDA KULLANILABİLİR

Araştırmacılar, e-derinin gelecekte bir dizi önemli kullanım alanına sahip olabileceği inancında. Örneğin, insanlarda bir deri değişimi için veya vücuda tıbbi sensörler geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, insanlarla etkileşimleri algılayabilen daha gerçekçi insansı robotlara izin verebilir. Tıpkı bahsettiğimiz filmlerde olduğu gibi...

