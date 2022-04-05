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Tüysüz doğan oğlaktan yeni haber! Veteriner açıkladı: Hayatı boyunca böyle kalacak

05.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, tüysüz olarak doğan ve herkesi şaşkına çeviren keçi yavrusunu muayene eden veteriner hekim Arif Aksay açıklama yaptı. Oğlağın derisinde kıl kökü olmadığı için hayatı boyunca böyle kalacağını söyleyen Aksoy, kapalı mekanda, oda sıcaklığında ve insan kıyafeti giydirilerek bakılması gerektiğini söyledi.

Tüysüz doğan oğlaktan yeni haber! Veteriner açıkladı: Hayatı boyunca böyle kalacak

Tüysüz olarak dünyaya gelen ve herkesin dikkatini çeken keçi yavrusunun sağlık kontrolünü yapan veteriner hekim Arif Aksay, kıl kökü olmayan oğlağın hayatı boyunca tüylerinin çıkmayacağını söyleyerek, bakımına ilişkin bilgi verdi.

6 gün önce Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Dünyaya gelen oğlaklardan tüylü olanı öldü, tüysüz olanı ise yaşadı. Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi. Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak, annesinden süt içmeye de başladı. Duyan herkesin ilgisini çeken ve bugün 6 günlük olan tüysüz oğlağı ailenin hayvanlarına bakan veteriner hekim Arif Aksay kontrol etti. Göz kuruluğu olan oğlağa damla veren hekim Aksay, Tosun çiftine, oğlağın kıl kökü olmadığı için hayvanın yaşadığı sürece büyük oranda tüysüz kalacağını belirtirken, oda sıcaklığında üzerine kıyafet giydirilerek ilgi göstermeleri gerektiğini kaydetti.

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HİÇBİR YERİNDE TÜY YOK

6 gün önce gerçekleşen ikiz doğumdan yavrulardan bir tanesinin tüylü normal doğduğunu bir tanesinin de epidermis tabakasında hiçbir tüy kökü olmadan dünyaya geldiğini anımsatan veteriner hekim Arif Aksay, "Gayet sağlıklı, iç organları gelişmiş, iştahı yerinde tüy olmadığı için kıl olmadığı için termal sirkülasyon yok. O yüzden deride çok çabuk kuruma oluyor. Ortamın nemli olması da çok önemli. O yüzden kantoran yağı ile değişik dermal pomatlarla derinin nemli tutulması gerekiyor yaşaması için. Özellikle göz kirpikleri oluşmadığı için gözde de kuruluk olur. O yüzden de devamlı nemli kalması, damlayla nemlendirilmesi lazım" dedi.

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"İNSANMIŞ GİBİ İLGİ GÖSTERMEK LAZIM"

Tüysüz doğmasının herhangi bir hastalıktan veya gebeliği süresinde bir hasara maruz kaldığından olmadığına değinen hekim Aksay, genetik olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Hayvanın bakımıyla ilgili bilgi de veren Aksay, "Bakımı devamlı üzerinde açık renkli kıyafetler olması, derinin nemli tutulması , güneşten ve sıcaktan korunması, soğuktan korunması lazım. Oda ısısında ve yumuşak zeminde tutulması lazım. Ancak o şekilde yaşamını idame ettirebilir. İnsan gibi ilgi göstermek lazım, bir bebek gibi bakmak lazım. Üzerinin kıyafetle desteklenmesi lazım. Güneşe çıktığı zaman koruyacak açık renkli kıyafetleri olması lazım. Fazla güneşte kalmaması gerekiyor" diye konuştu.

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"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarına tekrarlayan Hüseyin Tosun ise, "İnşallah bu yaşar. Bizler de ilk defa görüyoruz, yıllardır Yörük’üz, Yaşım 56 ilk defa başımıza geldi. 6 gündür de bakıyoruz, inşallah böyle devam ederse bakarız. Ölmezse bakacağız, büyüteceğiz. İnşallah büyür" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Mersin
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