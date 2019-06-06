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Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor.

Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştiriyor.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukta flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor.
Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suyun içinde gezme olanağı buluyor. Gün batımında ise doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz görüntüsünü fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştiriyor.

FOTOĞRAFLI

Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosuTuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosuTuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosuTuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu

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