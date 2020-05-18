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Tuz Gölü'nde flamingo heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yıl da baharın gelmesiyle hareketli günler geçiriyor. Gökyüzünde yüzlerce flamingonun uçuşunu takip eden bölge sakinleri, göle gitmek için kanat çırpan kuşları hayranlıkla izliyor.

Aksaray'da son yağışlarla birlikte suyla kaplanan sazlıklar, Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların mola yeri oldu. Bir süre burada dinlenen flamingolar daha sonra kuluçka dönemini geçirdikleri göle kanat açtı.

Geçen yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yıl da baharın gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başladı. Flamingolar kuluçka dönemini geçirdikleri göle giderken, göç yolu üzerindeki Aksaray kent merkezindeki Hamidiye ve Hırkatol sazlıklarında mola veriyor.

Ardından tekrar kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere kanat çırpan flamingoların bu yolculuğu kentte ise görsel bir şölene dönüşüyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KULUÇKA MERKEZİ'

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğu belirtti.
Göç yolunda da Aksaray'daki sazlıklarda mola verdiklerini ifade eden Darılmaz, şunları söyledi:

'SAZLIK ALANLARDA MOLA VERİYORLAR'

'SAZLIK ALANLARDA MOLA VERİYORLAR'
''Nisan ayı başından itibaren gelmeye başlayan ve şu günlerde yoğun bir şekilde görülen flamingoların Aksaray ve çevresindeki sazlık alanlarda mola vermesi renkli görüntüler oluşturuyor.''

'YENİ DOĞAN YAVRULAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR'

'YENİ DOĞAN YAVRULAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR'
''Tuz Gölü'nde bu yıl 3-4 farklı noktada flamingo sürüleri var. Yeni doğan yavrularla Tuz Gölü'nde şimdiden renkli görüntüler oluşmaya başladı.'' (DHA)
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