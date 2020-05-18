Tuz Gölü'nde flamingo heyecanı

Aksaray'da son yağışlarla birlikte suyla kaplanan sazlıklar, Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların mola yeri oldu. Bir süre burada dinlenen flamingolar daha sonra kuluçka dönemini geçirdikleri göle kanat açtı.

Geçen yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yıl da baharın gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başladı. Flamingolar kuluçka dönemini geçirdikleri göle giderken, göç yolu üzerindeki Aksaray kent merkezindeki Hamidiye ve Hırkatol sazlıklarında mola veriyor.

Ardından tekrar kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere kanat çırpan flamingoların bu yolculuğu kentte ise görsel bir şölene dönüşüyor.