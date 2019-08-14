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Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANKARA, Konya ve Aksaray sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçenler akın etti.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - ANKARA, Konya ve Aksaray sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçenler akın etti. Ziyaretçiler, manzaranın fotoğrafını çekip, çıplak ayakla suda yürüdü.

Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin uğramasıyla Tuz Gölü, kalabalıklaştı. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken göle gelenler, sığ olduğu için çıplak ayakla suyun içinde gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

Ziyaretçilerden Dursun Baltacı, "Ailemle Tuz Gölü'nü gezmeye geldik. Şu an burası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Uzak Doğu'dan gelen turistleri de gördük. Tuz Gölü'nün harika doğal yapısı var" dedi.

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