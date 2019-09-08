Tuz Gölü’nde roket yarışları nefes kesti

Türkiye’de ikinci kez düzenlenen Teknofest Roket Yarışması nefes kesti. Lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği roketler, Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Bakan Varank, "Bu sene 1 milyonu aşkın katılımcının Teknofest’i ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

İlki geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. ’Ayakları yere basmayan festival’ olarak nitelendirilen Teknofest kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte düzenlenen Roket Yarışması bu yıl rekor seviyede ilgi gördü. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada yine öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler Tuz Gölü’nden gökyüzüne fırlatıldı. Heyecanlı anlara sahne olan atışlar nefes kesti.

Düzenlenen yarışma kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aksaray Valisi Ali Mantı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar çalışmaları ve roket atışlarını yerinde izleyerek gençlerin heyecanına ortak oldular.

Teknofest çerçevesinde, 81 il 122 ülke 17 bin 373 takım ve 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride, öğrenciler birbiriyle kıyasıya rekabet içerisinde. Aksaray’da bulunan Hisar Atış Alanında 4 - 10 Eylül tarihleri arasında yapılan roket yarışmasına alçak irtifa için 341, yüksek irtifa için 230 olmak üzere katılım sağlayan 571 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 79 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katıldığı yarışmada bugün, Erzurum Atatürk Üniversitesi TTURKS takımı hem alçak hem yüksek irtifada, Çukurova Üniversitesinden Bir Buçuk Adana Takımı ise yüksek irtifada roket atışlarını gerçekleştirdi.

Roketlerin fırlatılmasından sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Teknofest’in ilkini geçen sene düzenledik. Bizim tabirimizle, ‘ayakları yerden kesen festival’ ve geçen sene 550 bin vatandaşımız Türkiye’nin her tarafından Teknofest’e gelerek, hem Teknofest kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi hem de orada sergilenen araçlara şahitlik etmiş oldu. Bu sene Teknofest’in ikincisini 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriyoruz. Bu sene 1 milyonu aşkın katılımcının Teknofest’i ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Teknofest’in uzay, havacılık ve teknoloji alanında gençlerin ve çocukların merakını uyandırmak için düzenlenen bir festival olduğunu aktaran Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Bu festivalin en önemli ayaklarından bir tanesi elbette yarışmalar, 19 kategoride yarışmalar düzenleniyor. Drone yarışmalarından insansız sualtı araçlarına kadar Hack İstanbul’a kadar çok farklı kategorilerde Türkiye’nin her tarafından gençler ve çocuklar bu yarışmalara hazırlanıyorlar ve bu yarışmalarda kendi ürettikleri ürünlerle yarışıyorlar, bu sene finalde 2 binden fazla takım, 10 binden fazla yarışmacımız var. Tabi roket yarışları bunun en önemli ayaklarından bir tanesi, burada gençlerimiz alçak ve yüksek irtifa kategorilerinde kendileri tasarlayarak ürettikleri roketlerle yarışıyorlar, bin 500 ve 3 bin metre bir mesafe çıkarak roketlerdeki faydalı yükü sağ salim aşağı indirmeye çalışıyorlar. Bugün hem hazırlık hem de atış aşamalarında takımlarla beraber olduk. Lise takımları var, üniversite takımları var. Burada bu basit roketi tasarlayan gençlerimiz ileride Türkiye’nin son teknoloji hava araçlarını, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Türkiye’nin akıllı şehirlerini tasarlayacaklar, biz şuna inanıyoruz; geleceğe yapılan en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Siz istediğiniz sistemi kurabilirsiniz. Ama onu işletecek insan kaynağınız yoksa maalesef başarılı olamazsınız. Bizimde amacımız Türkiye’nin geleceğini yönlendirecek bilim, teknoloji ve havacılık alanında yetenekli gençleri çıkararak gençlerimizi ilk yaşlarından itibaren bu alanlara yönlendirerek Türkiye’yi ileri teknoloji üreten bir ülke haline getirmek.”

İlk seneye göre katılımın üç kat arttığından bahseden Bakan Varank, “Geçen sene 175 takım katılmıştı, bu sene 571 takım katıldı. Bir önceki yıl finallerde roketini ateşleyebilen takım sayısı 28’di bu sene 79, ilgi çok fazla, üçe katlamış durumda, bazı öğrencilerle konuştuğumuzda; aslında teknik anlamda hiçbir şey yapmamalarına rağmen bu alanı o kadar iştiyakla ilgi duyduklarını söylediler ki kendileri sıfırdan takım oluşturmuşlar, gelmişler burada SAGE’nin ve Roketsan’ın katkılarıyla kendi roketlerini tasarlayıp finale ulaşabilmişler, bu sene heyecan daha fazla tabi ki rekabet daha fazla, inşallah sonuçları göreceğiz. 11 Eylül’e kadar burada atışlar devam edecek” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye’yi 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’e davet eden Varank, “Gelsinler, uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin neler başardığını kendileri bizzat görsünler. Türkiye’nin teknoloji üretme anlamında neler yapabildiğini, oradaki stantları gezerek görsünler. Aynı zamanda havacılık gösterileri olacak, onlara şahitlik etsinler. Rusya ve Ukrayna’dan havacılık araçları gelecek onları görsünler. Çocuklarıyla beraber hem eğlensinler hem de ülkeleriyle gurur duysunlar” ifadelerini kullandı.



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