Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bu yıl içinde 12 bin 746 flamingo yavrusunun tespit edildiği belirtilerek, bu yavruların sağlıklı bir şekilde gelişim dönemlerini tamamlayıp, Tuz Gölü'nü terk ettikleri, bireysel, doğal seleksiyona bağlı ölümler dışında kitle ölümleri yaşanmadığı bildirildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin korunması ve izlenmesi amaçlı çalışmaların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlıkça 2016'da başlatılan, kuşların sayı ve durumlarının çıkarılıp envanter oluşturulması, ekosistemin hayvanlar üzerindeki etkisinin görülmesi ve popülasyonlarının araştırılmasında veriler elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen flamingo türü kuş kolonilerinin sayım çalışmalarına bu yıl da devam edildi.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yapılan "Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında mayıs ve haziranda arazi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda doğrudan gözlem, uçak, drone, dürbün-teleskop-tele objektif gibi araçlarla gözlemler gerçekleştirilerek, uçakla Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi üzerinde tespitler yapıldı.