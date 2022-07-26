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Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunması için önlem

26.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan: - "Bakanlığımızca suyun artırılması ve su kaynaklarının göle ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemler alınmaktadır. Bölgede ekiplerimiz gerekli denetimleri aralıksız şekilde gerçekleştirmektedir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, barınma, beslenme ve üreme amacıyla Tuz Gölü çevresinde bulunan flamingolar için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Uçan, bakanlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli kuş üreme alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Tuz Gölü'nün, kamuoyunda "allı turna" olarak bilinen flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme alanı olduğunu vurgulayan Uçan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bakanlığın, flamingo varlığının devamı için her yıl düzenli olarak Tuz Gölü'nde üreme kolonilerinin korunmasına yönelik çalışmaların özveriyle sürdürüldüğünü aktardı.

Flamingoların, üreme, beslenme ve barınma için Tuz Gölü çevresindeki gölleri kullandığına işaret eden Uçan, şöyle devam etti:

"Kuluçkadan çıkan flamingo yavruları, gelişme döneminde Konya kanalı olarak tabir edilen kanaldan gelen su ve besin maddeleriyle gelişimlerini tamamlamaktadırlar. Geçmişte Konya kanalından Tuz Gölü'ne gelen temiz suyun tarımsal amaçlı kesilmesi nedeniyle birtakım flamingo ölümleri gerçekleşmişti. Ancak bakanlığımız tarafından alınan önlemlerle birlikte bu yıl flamingo yavrusu sayısında ciddi derecede artış gözlenmiştir. Mevsim normalleri gereği gölü besleyen kanalda su azlığı yaşanmaktadır. Bu da flamingo yavrularının yuvalandığı gölün kenarındaki su birikintilerinde suyun azalmasına, dolayısıyla yavruların susuz kalmasına neden olmaktadır. Bakanlığımızca suyun artırılması ve su kaynaklarının göle ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemler alınmaktadır."

Uçan, Konya kanalından gelen suyun tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz kesilmemesi amacıyla ilgili bakanlıklara ve belediyelere uyarılar yapıldığını bildirdi.

Her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Uçan, "Bölgede ekiplerimiz, gerekli denetimleri aralıksız şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için bakanlığımız tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbiri almıştır." dedi.

Uçan, bölge halkının, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının duyarlı olması ve bölgenin ekosisteminin devamı için üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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