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Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli göllerinden ve ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli göllerinden ve ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içinde bulunan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler göl üzerinde çıplak ayakla yürümenin keyfini çıkardı. Güneşin doğuşu ile birlikte gölü ziyarete gelen turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Ziyaretçiler, göl kenarındaki tesislerden tuzdan yapılmış lamba, krem, şampuan ve ayak losyonu gibi ürünler satın aldı. Yaz aylarında evlenen çiftlerin de ilgi odağı olan Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.
FOTOĞRAFLI

Tuz Gölü'ne ziyaretçi akınıTuz Gölü'ne ziyaretçi akınıTuz Gölü'ne ziyaretçi akınıTuz Gölü'ne ziyaretçi akını

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