'Tuz tüketimi hipertansiyon ve böbrek hastalığını tetikliyor'

Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)- ULUSAL Böbrek Vakfı ve Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Sağlıker, günlük tuz tüketiminin kış aylarında 4, yaz aylarında ise 6 gramı geçmeyecek şekilde olması gerektiğini, bunun hipertansiyon ve böbrek hastalığını tetiklemekten kurtardığını söyledi.

Türkiye'de 19 milyon kişinin muhtemel hipertansiyon, 6 milyon 80 bin kişinin de muhtemel 3'üncü derece kronik böbrek hastalığına aday olduğunu anlatan Prof. Dr. Yahya Sağlıker, özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sağlıker, kış aylarında 4 gram, aşırı terlenen yaz aylarında ise 6 gramdan fazla tuz tüketmemesi gerektiğini belirtirken, "Eğer fazla tüketirse potansiyel hipertansiyon hastalığına ya da potansiyel böbrek hastalığına davetiye çıkarır. Ülkemizde bir insan ortalama 10- 12 gram arasında tuz tüketiyor. Adana'da ise özellikle kebap ve şalgam yüzünden bu oran 18- 20 gramı buluyor. Mutlaka bu yiyecek ve içecekleri azaltmak gerekiyor" dedi.

'2 AYDA BİR KAN BASINCINIZI KONTROL ETTİRİN'

İnsanların hipertansiyon ve böbrek hastası olmasa dahi 2 ayda bir kan basınçları ile kilolarını kontrol edip, şeker değerlerinin ve kolesterol ölçümlerini yaptırmasını öneren Prof. Dr. Sağlıker, "Hemodiyalize bağlı yaşamanın maliyeti yaklaşık yılda 36 bin TL. Eğer önlem alınmazsa, böbrek hastalarının maliyetini ABD ekonomisi bile karşılayamaz. Bu durum işsizlik oranından, okuma yazma bilmeme oranından, suç oranından, enflasyon oranlarından da çok daha önemli" diye konuştu.

Prof. Dr. Sağlıker, böbrek hastalığının her yaşta görülebileceğini, son aylarda düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelen bebeklerin de ileride böbrek ve hipertansiyon hastalığına yakalandığını da sözlerine ekledi.

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