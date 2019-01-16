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Önce fareyi tuzağa düşürdü, sonra ambulans çağırdı!

BBC BBC
16.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Lahey kentinde, fareyi kapana yakalanmış halde gören ev sahibi, "kendini suçlu hissettiğini ve vicdanının sızladığını" belirterek hayvan ambulansını aradı. Ambulans çalışanları, uzun bir çalışma ve tutkalın üzerine döktükleri un sayesinde fareyi kurtardılar.

Önce fareyi tuzağa düşürdü, sonra ambulans çağırdı!

Hollanda'nın Lahey kentindeki hayvan ambulansı, sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Ambulans görevlileri uzun bir uğraş sonucu, küçük bir fareyi yakalandığı tuzaktan kurtardı.

Evindeki fare sorunundan kurtulmak isteyen bir Lahey sakini, farelerin dolaştığı yerlere üzerinde tutkal bulunan fare kapanları yerleştirdi.

Salı sabahı küçük bir tarla faresi kapana yakalandı.

Ayakları tutkala yapışan fare, çaresiz biçimde kapandan kurtulmaya çalıştı.

Fareyi bu durumda gören Laheyli ev sahibi, "kendini suçlu hissettiğini ve vicdanının sızladığını" belirterek hayvan ambulansını aradı.

Kısa sürede olay yerine helen hayvan ambulansı çalışanları, uzun bir çalışma ve tutkalın üzerine döktükleri un sayesinde fareyi kurtardılar.

Hollanda'da tutkallı fare kapanlarının kullanılmasına sıcak bakılmıyor ancak bu kapanlar mağazalardan kolayca satın alınabiliyor.

Hayvan ambulansı yetkilileri, bu konudaki yasal boşluğun giderilerek, tutkallı kapanların tamamen yasaklanmasını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
tuzak hayvan ambulans lahey fare

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