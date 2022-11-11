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  4. Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

11.11.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Akın Akınözü, Rıza Kocaoğlu, Talat Bulut ve İlayda Çevik gibi isimlerle paylaştığı Tuzak dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Bensu Soral, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla kendine hayran bıraktı. Soral'ın beyazlar içindeki tarzına beğeni yağdı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

TV8'in iddialı dizisi Tuzak'ta Ceren Gümüşay karakterini canlandıran Bensu Soral, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği pozlarla takipçilerinden tam puan aldı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Bensu Soral'ın paylaşımı; Alina Boz, Aycan Yanaç, Murat Ceylan ve Deren Talu'nun da beğenisini kazandı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozlarıyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Geçtiğimiz günlerde Netflix gecesine katılan güzel oyuncu, dantelli büstiyeriyle de büyük beğeni toplamıştı. Soral, göğüs dekoltesine gül iliştirmişti.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, boşanmanın eşiğine gelmişti. Soral, evliliğine ikinci bir şans verme kararı aldı.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Ablası Hande Soral vesilesiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen güzel oyuncunun Bedirhan adında bir ikiz kardeşi var.

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...

Tuzak dizisinin Ceren'i Bensu Soral süper minili pozuyla takipçilerini mest etti! Tişörtünü kaldırıp...


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