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Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.’yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu.

Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.’yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu. Cemal Ö., trafikte aracıyla Önder Y.’nin otomobiline çarpıp, ateş açtı. Önder Y. şans eseri olayda yara almazken, polis, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1488. Cadde’de meydana geldi. Cemal Ö. ile iş arkadaşı Önder Y., dün sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma sırasında Cemal Ö., Önder Y.’ye ait 06 BHZ 100 plakalı otomobilin aynasını kırdı. Akşam Cemal Ö., kırılan aynayı yaptırma bahanesiyle Önder Y. ile telefonla irtibat kurdu. Buluşmak için yola çıkan Önder Y., Yozgat Bulvarı üzerine geldiğinde, 06 FL 8451 plakalı otomobilden aracına ateş açıldı. İki sürücü arasında trafikte kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında 06 FL 8451 plakalı otomobil, Önder Y.'nin aracına çarptı. Olayın ardından diğer otomobilden inen 3 kişi, Önder Y.'nin aracına doğru iki el ateş etti. Şüpheliler, tekrar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Önder Y., kendisine ateş eden kişinin aynı iş yerinde çalıştığı Cemal Ö. olduğunu ve yanında ismini bilmediği 2 kişinin bulunduğunu söyledi. Yapılan incelemede, kurşunların otomobilin camından girip, döşemelere saplandığını belirlendi.
Polis ekipleri, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtıTuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtıTuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtıTuzak kurduğu iş arkadaşının otomobiline çarpıp, ateş açtı

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