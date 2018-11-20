Tuzak kurularak yakalanan kuşlar doğaya bırakıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, canlı mühre kullanarak yakalanan 42 kuş, doğal hayata salınırken, yaralı olan 8 kuş ise tedavi altına alındı.

Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğince av koruma ve kontrol çalışması yapılan bir evin etrafında kafes içinde çok sayıda kuşun olduğu belirlendi. Yapılan inceleme de ev çevresinde kuş yakalamaya yarayan yapışkanlar ve ağ bulundu. Evde yapılan incelemede ise evin bir odasının kuş kafesi haline getirildiği ortaya çıktı. Ev içindeki kafes oda ile çevresinden 50 kuş toplandı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir kişi yasa dışı kuş avlama suçundan hakkında idari işlem yapıldı.

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğünü belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Av Koruma ve Kontrol ekiplerimiz çalışma yaparlarken, Suriye uyruklu vatandaşları canlı mühre ile av yaparken yakaladı. Burada Saka ve Hint bülbülü avladıklarını tespit ettik. Yapılan aramada çok sayıda saka kuşu ve Hint bülbülü ele geçirdik. Ele geçirilen kuşlara el konularak doğaya bırakıldı. Suriye uyruklu vatandaşlara gerekli yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanacak. Çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu çalışmalarda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.