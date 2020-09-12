Tuzak radarla ceza kesme devri bitiyor!

Tuzak radarla ceza yazma devri bitiyor! İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tuzak radarla ceza kesme sürecinin değişeceğine dair bir açıklama yaptı. Şehirler arası yollarda yüksek hızla seyreden araçları tespit ederek ceza tutanağı düzenleyen sistem sona erecek. Peki, onun yerine ne gelecek?
Tuzak radar uygulaması sona eriyor. Sürücülerin yolda radar var mı / radara yakalandık mı endişeleri sona ererken yeni uygulama ile hız sınırına sürekli uyulması gerekecek. Zira, radar ile hız cezası kesme sürecinde bir anlık hız baz alınıyordu. Şimdi, işler değişiyor. Hız koridoru uygulaması geliyor.
Hız koridoru uygulaması anlık hızlanmaya ceza kesmek yerine yol boyunca genel hızın ortalamasını alarak karar veriyor.
İlk noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç görüntüsü ile birlikte saklanır, araç ikinci noktadan çıkış yaptığı anda aynı bilgiler tekrar alınır ve kat edilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı.
2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz.
İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, tamamen yerli ve milli bir yazılımla, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz” dedi.
Öncelikle buradaki radar sözcüğü Radio Detection And Ranging kelimelerinin baş harflerinden gelir. Radyo dalgaları ile yansımayı baz alıp uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hızını - mesafesini tespit eder. Radar ile tespit yapmak fikri bir Alman mühendise ait ve bu keşfi 1904 yılında yapmış. Radar ile hız tespiti zamanla otoyollarda aşırı hızlanmayı tespit etmek üzere kullanılmış.