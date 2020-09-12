Tuzak radarla ceza kesme devri bitiyor!

Tuzak radarla ceza yazma devri bitiyor! İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde tuzak radarla ceza kesme sürecinin değişeceğine dair bir açıklama yaptı. Şehirler arası yollarda yüksek hızla seyreden araçları tespit ederek ceza tutanağı düzenleyen sistem sona erecek. Peki, onun yerine ne gelecek?

TUZAK RADARLA CEZA KESİLMEYECEK!

Tuzak radar uygulaması sona eriyor. Sürücülerin yolda radar var mı / radara yakalandık mı endişeleri sona ererken yeni uygulama ile hız sınırına sürekli uyulması gerekecek. Zira, radar ile hız cezası kesme sürecinde bir anlık hız baz alınıyordu. Şimdi, işler değişiyor. Hız koridoru uygulaması geliyor.

HIZ KORİDORU NEDİR?

Hız koridoru uygulaması anlık hızlanmaya ceza kesmek yerine yol boyunca genel hızın ortalamasını alarak karar veriyor.

HIZ KORİDORU NASIL HESAP YAPAR?

İlk noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç görüntüsü ile birlikte saklanır, araç ikinci noktadan çıkış yaptığı anda aynı bilgiler tekrar alınır ve kat edilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilir.

OTOYOLLARDA HIZ LİMİTİ NE?

Otomobiller için 120 km/s,

Minibüsler için 100 km/s,

Otobüsler için 100 km/s,

Kamyonetler için 95 km/s,

Kamyonlar için 90 km/s,

Motosikletler için 80 km/s,

Tehlikeli madde taşıyan araçlar için 70 km/s.

TUZAK RADARIN SONA ERMESİ KONUSUNDA BAKANININ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı.