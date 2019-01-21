HABER

Tuzakla yırtıcı kuş avlayan 2 kişiye 12 bin 488 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurarak Gökdoğan Kuşu avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 12 bin 488 TL ceza uygulandı.

Tuzakla yırtıcı kuş avlayan 2 kişiye 12 bin 488 lira ceza

Mesut MADAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurarak Gökdoğan Kuşu avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 12 bin 488 TL ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ile Aksu Emniyet Müdürlüğü av koruma ekipleri, canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurulmak suretiyle Gökdoğan Kuşu avlayan 2 kişiyi yakaladı.
Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten haklarında işlem yapılan 2 kişinin, avda kullandığı 2 güvercine ve yakaladıkları Gökdoğan Kuşu'na el konuldu. Kaçak avcılara her birine kişi başı bin 665 TL idari para cezası ve yakaladıkları gökdoğan için de 9 bin 158 TL tazminat cezası olmakla birlikte toplamda 12 bin 488 TL ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak tabiatı koruma faaliyetlerine tüm ekiplerle 7 gün 24 saat devam edildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tuzakla yırtıcı kuş avlayan 2 kişiye 12 bin 488 lira cezaTuzakla yırtıcı kuş avlayan 2 kişiye 12 bin 488 lira ceza

PARTNEREski eşe 3 günlük hapisEski eşe 3 günlük hapis
Liseli Zinnur, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü (2)- YenidenLiseli Zinnur, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü (2)- Yeniden
Ukrayna'dan koyun getirmek isterken dolandırıldıUkrayna'dan koyun getirmek isterken dolandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.