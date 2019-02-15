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Tuzaklarına düşürdükleri yabancı kadınları fuhuşa zorlayan çete üyeleri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan çetenin 20 üyesi adliyeye sevk edildi.İstanbul’un Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete tarafından zorla fuhuş yaptırılan 22 yabancı uyruklu kadın kurtarılmış, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 20 çete üyesi ise gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yurt dışından iş vaadiyle kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan çetenin 20 üyesi adliyeye sevk edildi.
İstanbul’un Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete tarafından zorla fuhuş yaptırılan 22 yabancı uyruklu kadın kurtarılmış, kadınlara zorla fuhuş yaptıran 20 çete üyesi ise gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatız tabanca, 3 adet şarjör, 107 adet fişek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet şarjör, 106 adet tüfek fişeği,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet samuray kılıç ve zorla fuhuş yaptırılan kadınlara ait 9 adet pasaport ve 4 adet yabancı kimlik ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde, 17 bin TL nakit para, 5 adet 500 bin TL tutarında senet ve fuhuş pazarlığında kullanıldığı iddia edilen 48 adet telefon ve 2 adet otomobile de el konuldu.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanlarıyla yabancı uyrukları kadınları tuzaklarına düşürdükten sonra fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.

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