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"Tuzhurmatu, konumuyla bir uyum örneği kalmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

TİKA Başkanı Serdar Çam: - "Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşan Tuzhurmatu'nun, kendine özgü dokusunu yitirmeden, Bağdat ile Kerkük arasındaki konumuyla, bir uyum örneği kalması gerekiyor"

SALAHADDİN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşan Tuzhurmatu ilçesinin, Bağdat ile Kerkük arasındaki konumuyla, uyum örneği olarak kalması gerektiğini söyledi.

Çam, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'tan sonra Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesine gitti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin İl Başkanlığını ziyaret eden Çam, burada ITC Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu ile görüştü.

Çam, daha sonra Tuzhurmatu İlçe Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek, Kaymakam Hasan Zeynelabidin (Türkmen) ile bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Çam, Tuzhurmatu'nun, Türkmenlerin yanı sıra ülkenin diğer bileşenlerini de barındırdığını söyledi.

Çam, "Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşan Tuzhurmatu'nun, kendine özgü dokusunu yitirmeden, Bağdat ile Kerkük arasındaki konumuyla bir uyum örneği kalması gerekiyor." dedi.

Daha sonra Çam, eski Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekilli Niyazi Mimaroğlu ile birlikte ilçede inşa edilen Türkmen Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Çam, TİKA tarafından merkeze hibe edilen donanım malzemelerinin teslim edilmesi törenine katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Salahaddin TİKA Başkanı Serdar Çam

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