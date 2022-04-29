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Tuzla boya fabrikası yangınında işçiler öldü mü? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçilere ne oldu?

29.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınında ölü ya da yaralı olup olmadığı son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün öğle saatlerinde yaşanan olaya ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki Tuzla boya fabrikası yangınında işçiler öldü mü? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçilere ne oldu? İşte detaylar...

Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3 katlı firmada yaşanan olaya ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Tuzla boya fabrikası yangınında işçiler öldü mü? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçilere ne oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

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TUZLA BOYA FABRİKASI YANGININDA İŞÇİLER ÖLDÜ MÜ?

Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktığı açıklandı.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Yapılan açıklamada 3 fabrika çalışanına ulaşılamadığı kaydedildi.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Acı haber kısa bir süre sonra yapıldı.

TUZLA ORHANLI'DAKİ BOYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA İŞÇİLERE NE OLDU?

Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görüldü ve patlama nedeniyle meydana gelen hasar, havadan da görüntülendi.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti. Fakat Tuzla'daki fabrikada haber alınamayan işçilere ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu.

ek fotoğrafla// Tuzla'da fabrikada patlama - Genel - İstanbul -

Boya fabrikasında kendilerinden haber alınamayan 3 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında çıkan yangında kendilerinden haber alınamayan 3 işçi hayatını kaybetti.

ek fotoğrafla// Tuzla'da fabrikada patlama - Genel - İstanbul -

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patlama yangın Tuzla
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