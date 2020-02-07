HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 23:28 | Son Güncelleme

Tuzla’da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığı'nda henüz bilinmeyen bir sebep madeni yağların olduğu bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Tuzla 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığı'ndaki madeni yağların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören komutanlıktaki görevliler durumu itfaiyeye bildirdi.

ART ARDA PATLAMA SESLERİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Art arda patlama seslerinin duyulduğu yangını kısa sürede kontrol altına almayı başaran itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Merkezi Komutanlığı’nda çıkan yangınla ilgili gece yarısı açıklama yapan Mili Savunma Bakanlığı, "İstanbul Tuzla’da konuşlu bulunan 41’inci Bakım Merkezi Komutanlığı’na ait bir binada, 07 Ocak 2020 tarihinde saat 22.30 sularında sebebi henüz belli olmayan küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince derhal müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Cezaevinden firar! Çalışma başlatıldıCezaevinden firar! Çalışma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Tuzla yangın İbrahim Kendirli Kışlası 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
nedir bu cennet vatanın son günlerde başına gelenler
ALLAH C C SONUMUZU HAYIR ETSIN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti: Kimin şekli daha büyük göreceğiz

Tepki çeken görüntüler! Alkollü sürücü jandarmayı böyle tehdit etti

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

Fotoğraflar İstanbul'dan! Kar yağışı etkisini artırdı

Elazığ Sivrice'de bir artçı deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Elazığ Sivrice'de bir artçı deprem daha

Bozüyük Açık Cezaevi'nden firar! Çalışma başlatıldı

Cezaevinden firar! Çalışma başlatıldı

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Magandalar ambulansa saldırmaya çalıştı

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntü

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.