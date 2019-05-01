Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö.(27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, Yasin Koçak adlı sahsın 28 Nisan günü Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek aynı gün oğlu M.Y. Koçak’ı darp eden kişiden şikayetçi olduğu anlatıldı.

'BENİ DİĞER ARKADAŞLARININ YANINA GÖTÜR'

2007 doğumlu mağdur çocuk M. Y. Koçak’ın avukat huzurunda alınan ifadesinde “Olay günü arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir sahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu” beyan ettiği kaydedildi.