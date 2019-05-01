HABER

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol altına alınması kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılık itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö.(27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, Yasin Koçak adlı sahsın 28 Nisan günü Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek aynı gün oğlu M.Y. Koçak’ı darp eden kişiden şikayetçi olduğu anlatıldı.

'BENİ DİĞER ARKADAŞLARININ YANINA GÖTÜR'

2007 doğumlu mağdur çocuk M. Y. Koçak’ın avukat huzurunda alınan ifadesinde “Olay günü arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir sahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu” beyan ettiği kaydedildi.

Mağdurun ifadesinde adı geçen tanık G. Kaya’nın da “evinin balkonundan bir şahsın mağduru darp edip ‘bak ben sana daha neler yapacağım’ diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince asağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine ‘o da benim arabama taş atmasaydı’ dedipi vurgulandı.
Açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen adli raporda mağdurun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği anlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.Ö’nün 30 Nisan 2019 tarihinde yakalanıp hazır edildiği belirtilirken, “Kisiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Kasten Yaralama” suçlarından “elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek” suretiyle adli kontrol altına alındığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIK ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Açıklamada, adli kontrol kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği, şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği, ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı belirtildi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Bursa'da 1 Mayıs kutlandıBursa'da 1 Mayıs kutlandı
Uşak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasıUşak’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuzla Çocuk erik

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.