Tuzla'da fabrikada patlamayla ilgili yeni görüntüler! Her şey bir anda oldu, panikle kaçıştılar

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında dün öğlen saatlerinde çıkan yangın sonrası patlama meydana gelmişti. 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki yangın patlamayla başladı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler fabrikaya doğru ilerlerken yaklaşık 15 dakika sonra ikinci büyük patlama yaşanıyor. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçışıyor.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA

