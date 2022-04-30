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Tuzla'da fabrikada patlamayla ilgili yeni görüntüler! Her şey bir anda oldu, panikle kaçıştılar

30.04.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da dün 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı fabrikadaki patlamayla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Tuzla'da fabrikada patlamayla ilgili yeni görüntüler! Her şey bir anda oldu, panikle kaçıştılar

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında dün öğlen saatlerinde çıkan yangın sonrası patlama meydana gelmişti. 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki yangın patlamayla başladı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler fabrikaya doğru ilerlerken yaklaşık 15 dakika sonra ikinci büyük patlama yaşanıyor. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçışıyor.

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Son dakika: Tuzla’daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın! Patlamayla ilgili yeni görüntüler: Çığlık çığlığa kaçıştılar Tuzla’daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın! Patlamayla ilgili yeni görüntüler: Çığlık çığlığa kaçıştılar

TUTUKLANDILAR

Öte yandan patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Tuzla
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