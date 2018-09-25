Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

Tuzla’da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davrandığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

BAYILTTI, ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ İDDİASI

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.



