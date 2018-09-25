HABER

Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Bir annenin öz kızına şiddet uyguladığı görüldü. Mahalleliyi ayağa kaldıran olayda çevre sakinlerinden biri "Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" diye konuştu

Tuzla’da bir annenin çocuğuna şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu söylenen annenin kız çocuğunu sokak ortasında yere atması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davrandığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanladı. Sokakta kızına itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağıracağını söyledi.

BAYILTTI, ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ İDDİASI

Küçük kızına şiddete şahit olan mahalle sakinleri durumdan şikayetçi oldu. Mahalleli Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

PARTNERDilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!
Cesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüşCesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüş
13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne şiddet çocuğa şiddet Tuzla işkence

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
kurban olduğum Allah senin belanı versin inşallah. insan müsveddesi pislik
cennet önceden annelerin Ayaklarının Altındaydı. Simdiki anneler cehennem Gibi Cenneti Ne görürler Ne Sütleri Helal Olur. kadın + Seytan
bek 2 kiz cocuk babsiyim.biri 6,biri 14.bur damla yas gelse gözlerinden,perisan oluyorum.bu nasil bir serefsiz kadin ya
ALLAH BELANI VERSİN KARI
ellerin kırılsın işallah
allahım çok sabırlı aynısına da kadına yapmalı . üzerinde bir sigara da onda söndürmeli.
Devletimiz Allah rızası için şu kadının elinden çocugu alsın. Nasıl annesin hiçmi vicdanın yok onu yerlere sürüyosun. Videonun sonunda eve götürüyor heralde kim bilir neler yapmıştır evde :( Allah belanı versin kadın.
bu nasıl bi annedirya..bu gerçekleri benim gibi gören yetkililere soruyorum..şu çocuğa sahip çıkın ..devletim milletim gerekeni böyle kadınlara gereken cezayı vermeli.
Diğer Haberler
Enteresan sorular ve cevapları

Enteresan sorular ve cevapları

Palamut için ağ attı, ağı naylonlarla doldu

Palamut için ağ attı, ağı naylonlarla doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.