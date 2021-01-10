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  4. Tuzla'da korkunç olay! Araç içinde silahla kafasına sıkarak kendini vurdu

Tuzla'da korkunç olay! Araç içinde silahla kafasına sıkarak kendini vurdu

10.01.2021 06:44 | Son Güncelleme:
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Tuzla'da korkunç olay! Araç içinde silahla kafasına sıkarak kendini vurdu

Tuzla’da arkadaşının silahıyla kafasına sıktığı iddia edilen bir kişi ağır yaralandı.

Olay 23:30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi otomobille sokağa geldi. 1 kişi otomobilden inerek sokak üzerinde bulunan bir fabrikaya girerken araçta kalan henüz ismi öğrenilemeyen kişi aracın torpidosunda bulunan tabancayı alarak kafasına ateş etti.

Silah sesini duyan arkadaşı ve fabrikada bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İntihar girişiminde bulunan kişinin arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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'İFLAS ETMİŞ GALİBA'

Fikret Birdal isimli vatandaş, "Bir şey görmedim. Mutfağın camından dışarı baktım ambulans vardı. Yaralıyı gördüm ambulansa koyup, götürdüler. Dediklerine göre iflas etmiş galiba. Silahı kafasına sıkmış" dedi.

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Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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