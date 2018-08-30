Tuzla’da Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın

Olay, 00.00 saatlerinde Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın depo bölümündeki atık plastiklerden yangın çıktı. Fabrika bekçisinin durumu fark edip, haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bin metrekarelik depoyu sardı. Köpük ve tazyikli su ile alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine, başka bir fabrikaya ait iş makinesi de yardım etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangın maddi zarar yol açarken, atık malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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