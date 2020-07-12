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Tuzla'da silahlı kavga! Birbirlerine girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2020 09:10 | Son Güncelleme

Tuzla'da taşlı ve sopalı kavga eden iki grup daha sonra birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken kavga eden taraflar olay yerinden kaçtı.

Tuzla'da silahlı kavga! Birbirlerine girdiler

Olay, gece 02.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, akşam saatlerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden grup ayrıldıktan kısa süre sonra ellerinde pompalı tüfeklerle geri döndü. Birbirlerine ateş açan iki grup, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incele yaptı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

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