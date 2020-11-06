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Tuzla'da sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 19:19 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 2 kişi yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla'da sokak ortasında silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, Orta Mahalle Gazi caddesinde saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahlı gelen bir kişi, sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz'e ateş etti. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı. Silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ, SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"YAYA OLARAK KAÇTI"

Bir görgü tanığı "Silah sesini duyduk. Kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direkt geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum" dedi.

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