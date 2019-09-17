HABER

Tuzla'da 'şüpheli toz' alarmı! Valilik'ten açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilirken İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PTT Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.

112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır."

Kaynak: İHA

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)Tuzla'da kargo merkezinde "şüpheli toz" alarmı (1)
Sonbahar’da erik ve armut ağacı çiçek açtıSonbahar’da erik ve armut ağacı çiçek açtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuzla şüpheli toz

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu ailesi' davasında üçüncü duruşma

Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

25. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru dönemi başladı: Başvuru şartları nedir?

25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.