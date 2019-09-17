Tuzla'da 'şüpheli toz' alarmı! Valilik'ten açıklama geldi

Tuzla’da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ’dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler dağıtım merkezinde incelemelerde bulunuyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PTT Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat sabah 04.00 sıralarında Anadolu Yakası Tuzla Kargo İşleme Merkezine ulaşan kargonun ayrılması çalışmaları sırasında, açılan torbalar içerisindeki bir pakette henüz mahiyeti tespit edilemeyen toz niteliğinde bir maddeye rastlanılmıştır.

Konunun İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle olay yerinde gerekli önlemler alınmış, sevk edilen AFAD ve UMKE ekiplerince tespit çalışmalarına hemen başlanmıştır.

112 ACİL Komuta Merkezinden alınan bilgilere göre, olaydan sağlık durumu etkilenen herhangi bir personel bulunmamaktadır."

Kaynak: İHA

