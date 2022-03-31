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  4. Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı! Araç sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Tuzla'da TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı! Araç sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

31.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başlarken, aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. Tırın dorsesi ve otomobilde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, içinde yük bulunan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından tırın dorsesi ile otomobil alev aldı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesi ve otomobilde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

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(DHA-AA)


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