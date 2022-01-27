Tuzla'da yaşandı... Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Kaza, saat 05.30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde meydana geldi. Süleyman Kızıltoprak, otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolünü kaybederek önce kaldırıma vurdu daha sonrada boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoför ve yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı.

ŞOKA GİRDİ

Şoför Süleyman Kızıltoprak kaza sonrası şoka girerek “Keşke ben ölseydim” diyerek sitem etti. Şoka giren sürücü itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların ilk müdaheleleri ambulansta yapıldıktan sonra Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(İHA)

