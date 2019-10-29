Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

İstanbul Tuzla'da yine koku paniği yaşanıyor. Bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddiası üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İLK DEĞİL



Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen şirket sahibi ile şoför olan 10 sanık hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar, mühendis olarak görev yapan E.Ş.'nin de "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

