Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bulunan 3 katlı vernik ve boya fabrikada çıkan yangına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Tuzla'daki fabrika yangınında ölen var mı? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında haber alınamayan işçilere ne oldu? Sağlık durumları nasıl? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGININDA ÖLEN VAR MI?

Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada 3 fabrika çalışanına ulaşılamadığı kaydedildi.

TUZLA'DAKİ BOYA FABRİKASINDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLERE NE OLDU?

Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor.

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Hasar havadan da görüntülendi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Tuzla'daki fabrikada haber alınamayan işçilere ilişkin henüz yeni bir gelişme yok.

TUZLA'DAKİ BOYA FABRİKASINDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında çıkan yangında kendilerinden haber alınamayan 3 işçiye ulaşıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..



