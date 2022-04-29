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  4. Tuzla'daki fabrika yangınında ölen var mı? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında haber alınamayan işçilere ne oldu, sağlık durumları nasıl?

Tuzla'daki fabrika yangınında ölen var mı? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında haber alınamayan işçilere ne oldu, sağlık durumları nasıl?

29.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınında ölü ya da yaralı olup olmadığı son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bulunan 3 katlı vernik ve boya fabrikanda çıkan yangına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Peki Tuzla'daki fabrika yangınında ölen var mı? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında haber alınamayan işçilere ne oldu? Sağlık durumları nasıl? İşte detaylar...

Tuzla Orhanlı'daki fabrika yangınına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bulunan 3 katlı vernik ve boya fabrikada çıkan yangına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Tuzla'daki fabrika yangınında ölen var mı? Tuzla Orhanlı'daki boya fabrikasında haber alınamayan işçilere ne oldu? Sağlık durumları nasıl? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

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TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGININDA ÖLEN VAR MI?

Tuzla'da Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktığı açıklandı.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Yapılan açıklamada 3 fabrika çalışanına ulaşılamadığı kaydedildi.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

TUZLA'DAKİ BOYA FABRİKASINDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLERE NE OLDU?

Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. Hasar havadan da görüntülendi.

/havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı - Genel - İstanbul -

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

ek fotoğrafla// Tuzla'da fabrikada patlama - Genel - İstanbul -

Tuzla'daki fabrikada haber alınamayan işçilere ilişkin henüz yeni bir gelişme yok.

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TUZLA'DAKİ BOYA FABRİKASINDA HABER ALINAMAYAN İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında çıkan yangında kendilerinden haber alınamayan 3 işçiye ulaşıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

ek fotoğrafla// Tuzla'da fabrikada patlama - Genel - İstanbul -

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patlama yangın Tuzla
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