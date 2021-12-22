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  4. Tuzla'daki gecekondu yangınından acı haber! Yatalak hasta hayatını kaybetti

Tuzla'daki gecekondu yangınından acı haber! Yatalak hasta hayatını kaybetti

22.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da gecekonduda çıkan yangından acı haber geldi. Öğlen saatlerinde çıkan yangında 50 yaşındaki yatalak hasta yaşamını yitirdi.

Tuzla'daki gecekondu yangınından acı haber! Yatalak hasta hayatını kaybetti

Postane Mahallesi, Sunay Sokak'ta saat 12.40 sıralarında gecekonduda yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Ayhan Köşker'e belediyenin sosyal hizmetler ekipleri yemek yardımında bulunmak istedi. Ekipler evin kapısını çalarak Köşker'e ulaşamayınca şüphelenerek camdan içeri baktı. İçeride dumanların olduğunu gören ekipler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri sokağın başına ve sonuna güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri özel kıyafetlerini giyerek yanan gecekonduda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Ayhan Köşker'in cenazesi cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"İŞTEN GELDİĞİMDE BİNA YANARAK TUTUŞMUŞTU"

Görgü tanığı Talip Ekser, "Ben işteydim. İşten geldiğimde bina yanarak tutuşmuştu. İçeride hasta birisi vardı. Elektrikli soba kullandığı için soba devrilerek ev tutuşmuş. Kendisi de hayatını kaybetmiş" dedi.

(DHA)

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