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  4. Tuzla'daki yangında dikkat çeken detay! Komşularının kâbusu olmuştu

Tuzla'daki yangında dikkat çeken detay! Komşularının kâbusu olmuştu

07.04.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da geçen hafta, komşularıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle haberlere konu olan D.Ç. isimli kadına ait olan evde yangın çıktı. 16 daire bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'daki yangında dikkat çeken detay! Komşularının kâbusu olmuştu

İstanbul Tuzla’da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Giriş katta başlayan yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, binanın sahibiyle ilgili ise yeni bir detay öğrenildi. Yangın başlayan dairenin sahibinin, geçen hafta, komşularıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen D.Ç. olduğu ortaya çıktı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Giriş kattan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNADA MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACI İLE KURTARILDI

Giriş katta çıkan yangın nedeniyle binada bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini merdiven aracı ile tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN ÇIKAN DAİRE TANIDIK ÇIKTI

Yangın çıkan dairenin, geçen hafta bina sakinleriyle gürültü yaptığı gerekçesiyle davalık olan 44 yaşındaki D.Ç.’ye ait olduğu ortaya çıktı. Sürekli gürültü yaptığı gerekçesi ile bina sakinlerinin hakkında şikayetçi olduğu D.Ç., binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının kapı dürbünlerini sprey boya ile boyadığı görüntülerle gündeme gelmişti.

D.Ç. İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis ekipleri, bina sakinleri ile mahkemelik olan D.Ç.’yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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yangın Tuzla
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