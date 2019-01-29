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Tuzla Gönül Elleri Çarşısı, 10. Yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:35 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısının 10.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısının 10. Yılı, düzenlenen bir etkinlik ile kutlandı. Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla yapılan sosyal yardımlardan söz etti.
Tuzla’daki Gönül Elleri Çarşısı, 10. Yaşını düzenlediği bir etkinlikte kutladı. Kadın Kent Gönüllüleri ve Sokak Gönüllüleri Değerlendirme Toplantısı adıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gönül ellerinin bugüne kadar yaptığı yardımlardan söz etti. Engelliler, yaşlılar ve yetimler gibi ihtiyaç sahiplerinden yardımlarını esirgemeyen gönül ellerinin gelecekteki planlarından da söz edildi. Ayrıca toplantıya daha öncesinde yardımlardan faydalanan bazı kişiler de katıldı ve konuşma yaptı. Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Bugün gönül ellerimizin onuncu yılını kutluyoruz ve bir jest yaparak benim doğum günümde bunu kutladı arkadaşlar. Bütün gönüllü kadınlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katıp engellisi, yetimi, yaşlısı, Tuzla’mızdaki kimseyi bırakmadan herkese yardım ediyorlar. Gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Bundan sonra da daha da sınır tanımayacağız çünkü Tuzla’da artık sınırları zorladık, sınır kalmayacak derecede yardımlarımızı gerçekleştirdik. Böyle bir organziasyon için Tuzla’da İstanbul’da ve Türkiye’de belki Afrika’da belki Filistin dahil olmak üzere birçok yerde güzel hizmetler planlıyoruz. Gönül elleri büyüyerek devam edecek İnşallah “ dedi.
Gönül Elleri’nin işleyiş yapısından da söz eden Başkan Yazıcı; “Gönül ellerini çok farklı kılan bir şey var; gönül elleri üç bin beş yüz, üç bin altı yüze kadın kent gönüllüsüyle onlar yapıyor, biz belediye olarak lojistiğini sağlıyoruz. Bu özellikle de eşsiz ve tekler” dedi. Toplantı günü aynı zamanda doğum gününe denk gelen Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın etkinlikte doğum günü de kutlandı.

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