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Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

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Tuzla fabrika Tuzla Organize Sanayi Bölgesi yangın

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